En gruppe tyrkiske hackere sier de har utført et dataangrep mot regjeringen i Danmark. Bakgrunnen skal være offentliggjøringen av en Muhammed-karikatur.

Nettsidene til Statsministeriet i Danmark var nede en kort periode fredag. Hackergruppen Aslan Neferler Tim la ut en melding på Facebook hvor de hevdet å stå bak angrepet.

Gruppen krever en unnskyldning for at utlendings- og integrasjonsminister Inger Støjberg denne uken offentliggjorde en av Muhammed-karikaturene som fikk store oppmerksomhet i 2005.

Støjberg la ut et bilde på Facebook som viste at hun hadde en av disse karikaturene som bakgrunn på nettbrettet sitt. Samtidig uttalte hun at «vi skal være stolte av Muhammed-tegningene».

Muhammed-karikaturene førte i 2005 til rasende protester og boikott av danske produkter i en rekke muslimske land. I tillegg ble det rettet drapstrusler mot tegneren Kurt Westergaard og andre ansatte i Jyllands-Posten, som først publiserte de tolv tegningene av muslimenes profet.