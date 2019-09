Tre personer som er mistenkt for å ha drevet en migrantleir i Libya, er pågrepet i Italia. I leiren skal migranter ha blitt voldtatt, torturert og drept.

Migrantene ble holdt innesperret i en tidligere flybase i Zawiya, en by 40 kilometer vest for Libyas hovedstad Tripoli. Ifølge italiensk politi ble de utsatt for systematiske overgrep og grusomheter i interneringsleiren.

De tre pågrepne har selv kommet til Italia som migranter. De ankom først øya Lampedusa før de ble overført til et senter på Sicilia, der de ble pågrepet.

Personene er 22, 24 og 26 år gamle, og de anklages nå for organisert kriminalitet, menneskesmugling, voldtekt og drap. Politiet har ikke oppgitt nasjonaliteten deres.

Det er andre migranter som har utpekt de tre, og som har avgitt forklaringer til italiensk politi. Etterforskningen ledes av en gruppe som også har etterforsket mafiaen og organisert kriminalitet på Sicilia.

– Alle kvinnene som var sammen med oss i den lagerbygningen, er blitt systematisk voldtatt gjentatte ganger av to libyere og tre nigerianere som drev stedet, sier ett av vitnene.

– De ga oss sjøvann og noen ganger gammelt brød. De banket opp oss menn for å få slektningene våre til å betale penger for at vi skulle settes fri, sier en annen.

Et tredje vitne at forklart at de også ble mishandlet med elektrosjokk.

– De som ikke betalte, ble torturert med elektrosjokk. De ville gi deg elektriske støt til du falt om bevisstløs på gulvet. Jeg personlig var vitne til mange drap med elektrisitet, sier vedkommende.

FN og menneskerettsgrupper har gjentatte ganger advart om umenneskelige forhold i leirene som migranter og flyktninger holdes fanget i Libya.

De har også bedt EU slutte å støtte den libyske kystvaktens innsats for å stanse båter på vei til Europa ettersom de da blir brakt tilbake til interneringsleirene.