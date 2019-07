ANGREPET: Lederen for kontrollkomiteen i Representantenes hus, Elijah Cummings, og hans hjemby Baltimore ble gjenstand for et rasende angrep fra president Donald Trump. FOTO: J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix

Trump angriper amerikansk storby

President Donald Trump ble lørdag igjen kritisert for rasisme etter at han angrep en fremstående demokratisk politiker og kalte Baltimore et rotteinfisert kaos.