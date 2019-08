Danmarks tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen opplyser på sin Twitter-konto at han trekker seg som partileder i Venstre.

– Det er viktig å holde fast ved sin selvrespekt. Jeg kan ikke være formann i et parti der jeg avskjæres fra min mulighet til å få diskutert og prøvd ut min politiske linje som jeg har lagd i et landsmøteforum der jeg er valgt. Takk for mange gode ord, skriver Rasmussen på Twitter.

Rasmussen var Danmarks statsminister fra 2009 til 2011 og på nytt fra 2015 til 2019. Han har vært partileder i Venstre siden 2009.

Nestlederen går også av

Partiets nestleder Kristian Jensen bekrefter at også han trekker seg fra sitt verv.

– Jeg har over lengre tid og med stadig mer alvor lyttet til ønsket til grasrota i Venstre om en ny start med en ny ledelse, sier han gråtkvalt.

Jensen, som har vært både finansminister og utenriksminister, uttrykker at ord ikke kan beskrive hvor skuffet han er over utfallet.

Rasmussens beslutning ble tatt på et møte i partiet som fant sted på et hotell utenfor byen Vejle. Fredag kveld ble det avholdt et møte som pågikk i seks timer.

TV 2 News meldte at Rasmussen etter å ha publisert Twitter-meldingen der han kunngjorde sin avgang, forlot hotellet gjennom bakveien.

Mistillit i partiet

Flere lokallag i partiet har uttrykt mistillit til Rasmussen, og et lokallag oppfordret direkte både ham og Jensen til å gå av.

Rasmussen var blant annet finansminister under Anders Fogh Ramussens regjering i 2007, før han ble statsminister i 2009.

Gjennom sin tid som politiker har han overlevd en rekke stormer og kontroverser, blant annet da mediene avdekket løssluppent forhold til skattebetalernes penger.