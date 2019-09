Det britiske Overhuset er ferdig med behandlingen av lovforslaget som skal hindre en hard brexit. Nå går det til dronningen for godkjenning.

Forslaget som pålegger statsministeren å be EU om en utsettelse av brexit, ble vedtatt uten endringer. Kongelig sanksjon er en ren formalitet og er ventet å være på plass innen mandag.

Regjeringen truet en stund med at den ville trenere behandlingen i Overhuset, slik at forslaget ikke vil bli klart før Underhuset blir suspendert. Etter en debatt natt til torsdag ble De konservative og Labour enige om at de ikke skulle stanse lovforslaget. Toryenes innpisker bekreftet at de skulle bli ferdige fredag klokken 17, noe de klarte med en drøy times margin.

Selv om hovedregelen er at lovforslag må godkjennes i begge kamrene, har forsamlingen av adelige og geistlige begrenset mulighet til å stanse lovforslag. De kan si nei og utsette forslag, innen visse grenser.

Nyvalg nedstemt

Lovforslaget har som mål å stanse en hard brexit og ble godkjent av Underhuset onsdag kveld etter to dramatisk dager i Parlamentet. Det pålegger altså statsministeren å be Brussel om tre måneders utsettelse, slik at tiden ikke løper ut, og en hard brexit finner sted 31. oktober, uten at noen kan hindre det.

Etter onsdagens vedtak foreslo statsminister Boris Johnson å skrive ut nyvalg slik at folket kunne velge om det er han eller Labour-leder Jeremy Corbyn som skal be EU om mer tid.

Johnson var milevis unna å oppnå to tredels flertall slik valgloven krever. Dermed langet han ut mot Corbyn.

– Han er den første opposisjonslederen i vårt lands demokratiske historie som avviser en invitasjon til et valg. Han tror nok ikke han vil vinne, sa Johnson.

Vil vente

Labour-lederen sa hans parti ikke vil gå med på nyvalg før de er trygge på at det er satt en stopper for en hard brexit ved utgangen av oktober. Han vil ha lovforslaget ferdigbehandlet og signert av dronningen.

Regjeringen har varslet at den vil forslå nyvalg igjen på mandag, når loven har fått dronningens samtykke, men heller ikke da kan han regne med støtte. Fredag ble opposisjonspartiene enige om å ikke gå med på valg før de er helt sikre på at utsettelsen av brexit ikke kan forpurres. Dermed blir det neppe noe valg før tidligst i november.

Mindretall

Det er dårlig nytt for Johnson, som vant lederkampen hos De konservative med løfte om å ta Storbritannia ut av EU 31. oktober – med eller uten en avtale. Han er så lite lysten på å be om ytterligere tre måneders utsettelse at han torsdag sa han «heller ville ligge død i en grøft».

At det drøyer før britene går til urnene er også en stor parlamentarisk utfordring for statsministeren. Tirsdag mistet regjeringen sitt knappe flertall da Phillip Lee hoppet av og gikk til Liberaldemokratene. Situasjonen ble ytterligere forverret da 21 tory-opprørere ble ekskludert fra partiet for å ha stemt mot regjeringen.

Som flere kommentatorer påpekte etter nederlagene tidligere i uken, har Johnson fortsatt makten, men han har mistet kontrollen.