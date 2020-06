Flyger omkom i amerikansk jagerflystyrt i Nordsjøen

Piloten er funnet død etter at et amerikansk jagerfly styrtet på et treningsoppdrag utenfor kysten av Nord-England.

NTB-AP-DPA

Jagerflyet styrtet mandag morgen utenfor kysten av East Yorkshire, ifølge Sky News. Flygeren omkom, bekrefter det amerikanske luftforsvaret mandag kveld.

Flyet av typen F-15C kom fra militærbasen RAF Lakenheath, som ligger nordøst for London. Flygeren var på et rutinemessig treningsoppdrag og var alene i flyet, opplyser basen i en uttalelse.

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. Den britiske kystvakten deltok i søket.