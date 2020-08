Russiske leger insisterer på at de reddet Navalnyjs liv

Leger ved sykehuset i Sibir der Aleksej Navalnyj først ble innlagt, sier at de reddet livet hans og at de ikke er under politisk press, ifølge Reuters.

Publisert Publisert Nå nettopp

Overlegen Aleksandr Murakhovskij ved sykehuset i Omsk der Aleksej Navalnyj ble behandlet uttaler seg til mediene fredag. Foto: Jevgenij Sofijtsjuk/AP Photo/NTB scanpix

NTB

På en pressekonferanse mandag gjentar to leger ved sykehuset i Omsk at det ikke ble funnet spor etter gift i prøver tatt fra den russiske opposisjonspolitikeren, ifølge nyhetsbyrået.

Uttalelsene kommer samme dag som det er ventet en uttalelse fra sykehuset i Berlin der Navalnyj nå får behandling. Hans støttespillere er at han ble forgiftet og at det er grunnen til at han ble akutt syk da han torsdag var på vei i et fly fra Sibir til Moskva.

– Vi reddet hans liv med stor innsats og mye arbeid, sier overlege Aleksandr Murakhovskij.

– Hvis vi hadde funnet noen slags gift som på et vis hadde blitt bekreftet, ville det vært mye enklere for oss. Det ville vært en klar diagnose, en klar tilstand og en velkjent behandlingsmåte, sier en annen ledende lege, Anatolij Kalinitsjenko.