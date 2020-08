Biden: – Hvor trygg føler du deg i Trumps USA?

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden slår tilbake mot republikanske påstander om at USA vil bli preget av anarki og lovløshet om han blir president.

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden, her under partiets landsmøte i forrige uke. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

Biden skrev torsdag på Twitter : – Når Donald Trump i kveld sier at du ikke vil være trygg i Joe Bidens USA, kan du se deg omkring og stille spørsmålet: hvor trygg føler du deg i Donald Trumps USA?

Gjennom republikanernes landsmøte, som ble avsluttet med president Donald Trumps hovedtale torsdag kveld, har partiet prøvd å male et bilde av Biden som svak på kriminalitetsbekjempelse og en motstander av politiet.

I en uttalelse torsdag kveld pekte Biden på volden og opptøyene som har foregått i en rekke amerikanske byer i sommer.

– Volden vi er vitne til skjer under Donald Trump. Ikke under meg. Istedenfor å prøve å roe ned bølgene, heller han bensin på hvert eneste bål. Vold er ikke et problem i hans øyne, men en politisk strategi, sier Biden.

Også visepresidentkandidaten Kamala Harris gikk til angrep på Trump torsdag, og kritiserte blant annet hans håndtering av koronaviruspandemien.

– Trump har sviktet i den mest grunnleggende og viktige jobben til en president. Han har ikke klart å beskytte det amerikanske folket, sa hun.

