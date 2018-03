Et tverrpolitisk forslag om å stanse USAs støtte til Saudi-Arabias krigføring i Jemen, fikk ikke flertall i det amerikanske Senatet tirsdag.

Forslaget var ført i pennen av den uavhengige senatoren Bernie Sanders og republikaneren Mike Lee, men ble nedstemt med 44 mot 55 stemmer.

Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-militsen i Jemen for tre år siden, og over 10.000 mennesker er siden drept. Millioner er drevet på flukt, og over 20 millioner mennesker i Jemen er avhengige av nødhjelp utenfra.

Foruten å selge store mengder våpen til Saudi-Arabia, bistår amerikanerne også landet med etterretning og tankfly som gjør det mulig for saudiarabiske kampfly å gjennomføre flere og lengre bombetokter mot påståtte opprørsmål i nabolandet.

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman besøkte tirsdag Det hvite hus, der president Donald Trump skrøt av USAs store våpenleveranser til landet.

(NTB)