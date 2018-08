Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen har erklært seg skyldig i å ha betalt hysjpenger til to kvinner som sier de har hatt sex med Trump.

Cohen har som del av en avtale med føderale myndigheter erklært seg skyldig i banksvindel, unndragelse av inntektsskatt og ulovlig valgkampfinansiering.

Han fortalte i retten tirsdag at han hadde betalt 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels og 150.000 dollar til den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal for å kjøpe deres taushet. De to kvinnene hevder de har hatt sex med Trump.

Utbetalingene, som skjedde før presidentvalget i 2016, utgjør brudd på reglene for finansiering av valgkamper.

– På vegne av Trump

– Jeg deltok i dette opplegget, som for min del fant sted på Manhattan, med hovedformål om å påvirke valget, sa Cohen under ed.

Uten å nevne Trumps navn, sa Cohen at han gjorde dette på vegne av «kandidaten til et føderalt embete», som viser til Trump.

– Summene jeg hentet fram gjennom selskapet mitt, ble siden tilbakebetalt til meg av kandidaten, sa han.

Avtalen Cohen har inngått, omfatter ikke krav om samarbeid med den føderale påtalemyndigheten på Manhattan eller spesialetterforsker Robert Mueller. Den utelukker imidlertid ikke at Cohen senere kan dele informasjon med påtalemyndigheten eller spesialetterforskeren.

– Hvis de utbetalingene var en forbrytelse begått av Michael Cohen, hvorfor skulle det ikke være en forbrytelse fra Donald Trumps side? skriver Cohens advokat Lanny Davis på Twitter.

Distansert fra Trump

Cohen forlot rettsbygningen mot kausjon på 500.000 dollar og er ilagt reiserestriksjoner. Påtalemyndigheten unngikk også å nevne Trumps navn etter høringen og ignorerte spørsmål om det var presidenten det ble referert til.

En av betingelsene i avtalen er at Cohen ikke skal anke en fellende dom på mellom 46 og 63 måneders fengsel. Dommen faller 12. desember.

Cohen (51) var tidligere Trumps personlige advokat og altmuligmann. Han var en lojal støttespiller. I juli distanserte han seg fra Trump. Han har ikke lenger noe med Trump eller Trump-administrasjonen å gjøre.

Cohen hadde inngående kjennskap til mye av det som foregikk i Trumps krets. Helt siden ryktene begynte å svirre om en avtale mellom Cohen og påtalemyndigheten, har Trump hamret løs på Cohen for å svekke hans troverdighet.

– Ingen anklager mot Trump

– Det er ingen beskyldninger mot presidenten i påtalemyndighetens anklager, sa Trumps advokat Rudolph Giuliani i en uttalelse.

Giuliani viser til at tiltalen mot Cohen ikke inkluderer påstander om at Trump skal ha instruert Cohen om å utføre betalingene til de to kvinnene.

Trump selv har så langt avstått fra å svare på pressens spørsmål om Cohen, til og med da han tirsdag ettermiddag tok seg tid til å kommenterte dommen mot sin tidligere valgkampleder Paul Manafort.

Manafort dømt

Manafort-saken er den første som har blitt sendt til retten som følge av Muellers etterforskning. Manafort ble tirsdag funnet skyldig på åtte av atten tiltalepunkter av en jury i Virginia – for skattesvindel, banksvindel og for ikke å ha oppgitt en utenlandsk bankkonto.

Verken Cohen- eller Manafort-sakene handler om sammensvergelse, men de understreker at Mueller ikke tar lett på sitt arbeid.

– Kjennelsen mot Manafort viser at Muellers etterforskning langt fra er noen heksejakt, sier den demokratiske kongressrepresentanten Adam Schiff.

– Den viser også at Trumps kampanje og administrasjon var full av folk med en historikk preget av hensynsløse forretningsavtaler og med bånd til utenlandske interesser, sier Schiff.