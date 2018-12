Arven etter Nelson Mandela og den sørafrikanske frigjøringskampen sto på dagsorden da statsminister Erna Solberg (H) fortsatte sitt besøk i Sør-Afrika søndag.

Det to dager lange besøket til Afrikas sørlige spiss ble rundet av med markering av 25-årsdagen for utdelingen av Nobels fredspris til Nelson Mandela.

For å hedre Mandela besøkte statsministeren farmen Liliesleaf, som er plassen der Nelson Mandela og mesteparten av den øvrige ANC-ledelsen lå i dekning i årene etter at apartheidregimet gjorde organisasjonen forbudt i 1960.

Under besøket ble Solberg ledsaget av tidligere president Kgalema Motlanthe, Sør-Afrikas utenriksminister Lindiwe Sisulu, samt barnebarnet til Nelson Mandela, Kweku Mandela. Solberg ble vist rundt i det som i dag er et museum, som belyser historien til den sørafrikanske frigjøringsbevegelsen. I tillegg er det en permanent utstilling som viser Norges innsats for å støtte frigjøringskampen.

Lise Åserud / NTB scanpix

Som et ledd i markeringen, deltok statsministeren søndag ettermiddag på Global Citizen Mandela-100 Concert og på en mottakelse for å markere at det er 100 år siden Mandela ble født.

Mandag reiser Solberg til Angola, som er Norges viktigste økonomiske partner i Afrika. I Angola skal statsministeren blant annet ha et møte med president Joao Lourenco, samt delta på åpningen av et norsk-angolansk næringslivsseminar.