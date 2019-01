277 gjester og ansatte har blitt smittet av norovirus på cruiseskipet Oasis of the Seas. Gjestene får pengene de har brukt på ferien refundert. Foto: AP / NTB scanpix

277 smittet av omgangssyke på cruiseskip

Til sammen 277 passasjerer og ansatte på et av verdens største cruiseskip, Oasis of the Seas, har blitt smittet av norovirus.