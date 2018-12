LATTER: Etter valget i september i fjor har latteren brutt ut ofte i Forbundsdagen. Latteren er imidlertid primært rettet mot AfDs politiske motstandere. Her ser vi partiets parlamentariske leder, Alice Weidel. FOTO: WOLFGANG RATTAY / X00227

Høyrenasjonal hånlatter er blitt et nytt våpen i tysk politikk

I løpet av et halvt år i parlamentet har Alternative für Deutschland (AfD) oppført seg så uforskammet at det har begynt å smitte over på de andre partiene, ifølge avisen Süddeutsche Zeitung.