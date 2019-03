For andre gang på et halvt år har et av Boeings nye MAX 8-fly styrtet og tatt livet av alle om bord. Men Boeing endrer foreløpig ikke på manualene for flyet.

Både Kina, Ethiopian Airlines og et karibisk flyselskap har inntil videre satt alle sine 737 MAX 8-fly på bakken etter ulykken søndag som kostet 157 mennesker livet. Norwegian, som har 18 fly av denne typen, setter ingen av dem på bakken.

Boeing sier at sikkerheten er det viktigste for dem og at de tar alle forholdsregler for å kunne forstå hva som har skjedd, men at det foreløpig ikke er aktuelt å endre på retningslinjene i manualene til flygerne. Et teknisk team er satt inn for å bidra i granskingen.

I Etiopia leter redningsmannskaper gjennom de knuste restene av flyet etter levningene av de 157 omkomne. Blant dem er den norske Røde Kors-medarbeideren Karoline Aadland (28).

En istykkerreven bok, et svartsvidd pass, visittkort på mange språk ligger strødd, mens maskiner er satt inn for å finne større deler av flyet.

En talsmann for flyselskapet sier at israelske eksperter er kommet for å hjelpe til med å identifisere de døde

Sorg i Nairobi

I Nairobi åpnet en internasjonal konferanse FN-konferanse om miljø i sorg for de døde, inkludert minst 22 FN-ansatte som omkom i ulykken.

Ved konferansesenteret hang FN-flagget på halv stang, og det ble holdt ett minutts stillhet mens delegatene spurte hverandre hvem av deres kolleger kan ha vært på ulykkesflyet.

Mennesker fra 35 land mistet livet da Ethiopian Airlines' Boeing-fly styrtet seks minutter etter avgang fra Addis Abeba på vei til Nairobi. Ruten brukes hyppig av internasjonale organisasjoner som har sine hovedseter i de to byene.

Xu Yu, Xinhua via AP / NTB scanpix

Hardt slag for Boeing

Ulykken er et hardt slag for Boeing, og de neste dagene blir kritiske for selskapet som må berolige både passasjerer og flyselskaper som er blitt usikre på det nye flyets pålitelighet.

Aksjene til både Boeing og Norwegian falt kraftig på børsene mandag.

Boeing satser tungt på MAX 8-flyet, som er siste versjon av det populære 737-flyet, selskapets bestseller med over 10.000 produserte fly. Flyet som styrtet, var flunkende nytt og hadde bare 1.200 flytimer siden det ble levert i november.

Viktig fly

– MAX er veldig viktig for Boeing i det kommende tiåret. Det står for 64 prosent av produksjonen frem til 2032, sier Michel Merluzeau i Aerospace & Defense Market Analysis.

Det er bare dataene fra de såkalte svarte boksene med ferdskriver og taleregistrator som kan gi sikre bevis på hva som er årsaken til den siste ulykken – om det er en teknisk feil, en pilotfeil eller en kombinasjon. Det er foreløpig ikke kjent om boksene er funnet.

– Flygeren sa han hadde problemer under oppstigningen og ba om å få returnere. Han fikk grønt lys til å snu, sa Ethiopian Airlines' administrerende direktør Tewolde GebreMarian til pressen på ulykkesstedet søndag.

Slående likhet

En ekspert sier at det er påfallende likhet med en ulykke med et Lion Air-fly i Indonesia i fjor som kostet alle 189 om bord livet.

Flightradar24 peker også på at Ethiopian Airlines-flyet hadde ustabil hastighet under oppstigningen, på samme måte som Lion Air-flyet. I det siste tilfellet slo autopiloten inn på grunn av problemer med fartsindikatoren og sensorer, slik at flyet stupte med nesen ned.

Det viste seg at flygerne ikke hadde kunnskap om hvordan de kunne gjenvinne kontrollen og styre flyet manuelt, og Boeing sendte da ut en spesialinstruks om hvordan et slikt problem skal håndteres.