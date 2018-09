Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen har vært i flere timelange samtaler med spesialetterforsker Robert Mueller de siste ukene.

Som en del av en avtale med føderale myndigheter, erklærte Michael Cohen seg i august skyldig i banksvindel, unndragelse av inntektsskatt og ulovlig valgkampfinansiering.

Avtalen omfattet ikke krav om samarbeid, men ifølge ABC har Cohen inngått et mulig samarbeid med FBI og har siden han erkjente seg skyldig vært i «flere timelange intervjuer» med Muellers team.

Timelange samtaler

Ifølge avisen var samtalene frivillig fra Cohens side, uten lovnad fra myndighetene om formildende omstendigheter.

På Twitter bekrefter Cohens advokat, Lanny Davis, at hans klient er i samtaler med Mueller, samtidig som han hevder at det ikke er inngått en avtale.

«Bra for Cohen at han gir kritisk informasjon til Muellers etterforskning uten en samarbeidsavtale. Ingen bør tvile på hans ærlighet, pålitelighet og lojalitet til hans familie og land – over Donald Trump», skriver Davis.

Betalte hysj-penger

Cohen har forklart at han betalte hysj-penger til pornoskuespiller Stormy Daniels og en tidligere Playboy-modell for å påvirke presidentvalget i 2016. Uten å nevne Trumps navn, sa Cohen at han gjorde dette på vegne av «kandidaten til et føderalt embete», noe som utvilsomt viser til Trump.

Robert Mueller etterforsker Russlands angivelige forsøk på å påvirke valget i USA i 2016 og forsøker å finne ut om noen av Trumps medarbeidere samarbeidet med russiske myndigheter om å undergrave Hillary Clintons valgkamp i 2016.

Forrige fredag opplyste påtalemyndigheten at Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort har inngått en avtale om samarbeid. Han har også erklært seg skyldig i to tiltalepunkter om «sammensvergelse mot USA» og forsøk på å påvirke vitner. Ingen av punktene dreier seg om Trumps valgkamp.

Dømt til fengsel

Tidligere denne måneden ble presidentens tidligere spesialrådgiver for utenriksspørsmål, George Papadopoulos, dømt til 14 dagers fengsel for å ha løyet til FBI om kontakt med russerne i valgkampen.

Den neste i rekken er Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som 18. desember får sin dom etter at også han innrømmet å ha løyet for FBI.