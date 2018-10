Interpol ber formelt Kina om informasjon om den internasjonale politiorganisasjonens savnede president Meng Hongwei, som sist ble sett da han dro til Kina.

64 år gamle Meng Hongwei er bosatt i Frankrike med familie. Der er han ansatt som president ved Interpol-hovedkvarteret i Lyon. Hans kone meldte ham savnet etter at han hadde dratt til hjemlandet Kina i slutten forrige måned, opplyste franske kilder fredag.

Lørdag hadde kinesiske myndigheter fortsatt ikke kommentert saken, til tross for forespørsler fra nyhetsbyrået AFP. Heller ikke Interpol ønsker å uttale seg.

– Dette er en sak som angår myndighetene i Frankrike og Kina, het det i en melding fra Interpol på Twitter.

Senere lørdag sendte den internasjonale politiorganisasjonen ut en melding der den formelt ber Kina om informasjon om den savnede presidenten.

– Interpol ser fram til et offisielt svar fra Kinas myndigheter i forbindelse med vår bekymring over presidentens ve og vel, heter det i en kort uttalelse.

Meng har vært Interpols president i to år. Han har også fortsatt posten som viseminister for offentlig sikkerhet i Kina. Den Hongkong-baserte avisen South China Morning Post skrev fredag at Meng er under etterforskning av sikkerhetsmyndighetene i Kina, men det er ikke kjent hvorfor.

Avisen skrev også at Meng ble ført bort av medlemmer fra landets disiplinærkomité umiddelbart etter at flyet han kom med hadde landet i Beijing, og at det er ukjent hvor han befinner seg.

Forsvinningen er den siste i en rekke saker der høytstående tjenestemenn i regjeringsapparatet, milliardærer og selv en av landets største kjendiser har forsvunnet i uker eller måneder før de har dukket opp igjen.