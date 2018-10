Google skal ha unnlatt å varsle hundretusener av brukere om at selskapet oppdaget en feil som ga eksterne IT-utviklere tilgang til brukernes private data.

Selskapet oppdaget i våres at personlige data fra brukere av det sosiale nettverket Google+, hadde vært tilgjengelig for eksterne utviklere fra 2015 til mars 2018.

Oppdagelsen gjorde at feilen ble rettet, men i frykt for å ødelegge selskapets rykte og eventuelt få amerikanske myndigheter på nakken, ble brukerne ikke gjort oppmerksomme på avsløringen, skriver den amerikanske avisen Wall Street Journal mandag. Avisen viser til ikke navngitte kilder, samt dokumenter som den har fått tilgang til.

Selskapet skal ikke ha funnet noe som tyder på at de personlige dataene er blitt misbrukt.

Google opplyste mandag at det avvikler Google+ ettersom det aldri har vært i nærheten av å kunne konkurrere med Facebook, slik meningen var.

En talsperson for selskapet viser til at det har vært store utfordringer med å skape og opprettholde et sosialt forum som oppfyller brukernes forventninger, og at avviklingen også skylder «svært lav bruk».