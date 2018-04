Nord-Koreas leder Kim Jong-un og Sør-Koreas president Moon Jae-in signerte en avtale om full atomnedrustning under toppmøtet fredag.

I tillegg er Kim og Moon også enige om at de skal få en slutt på Koreakrigen, som ennå ikke er formelt avsluttet.

– Sør- og Nord-Korea har bekreftet sitt felles mål om å realisere, gjennom en total atomnedrustning, en atomfri koreahalvøy, sier de to lederne i en felles uttalelse etter toppmøtet.

– Det er en nyttig hensiktserklæring, men den må følges opp langsiktig, og det krever en prosess der Nord-Korea også får en sikkerhetsgaranti av de andre maktene som deltok i Koreakrigen, nemlig FN, USA og Kina, sier historiker og Asia-forsker Stein Tønnesson ved Institutt for fredsforskning (PRIO) til NTB.

– Vag og uforpliktende

Fredagens toppmøte var preget av håndsrekninger, forsonende ord og varme smil mellom de to nasjonene som i så mange tiår har vært i bitter konflikt med hverandre.

Men til tross for den varme og gemyttlige tonen mellom Moon og Kim mener Tønnesson at erklæringen om full atomnedrustning er vag og uforpliktende.

– Erklæringen kan tolkes som at Nord-Koreas atomvåpen skal avvikles, men den kan også tolkes som at det ikke lenger skal være hangarskip med atomvåpen ved den koreanske halvøyen. USA har slike atomlastede hangarskip ved halvøyen, sier han.

– Nord-Korea vil si at de går inn for atomnedrustning, men det har de gjort flere ganger før. På kort sikt tror jeg ikke Kim er villig til å gi fra seg våpnene, for det er det som har gjort det mulig for ham å være den han er i dag – en anerkjent statsmann som møter verdens toppledere, sier eksperten.

Moon og Kim skal holde et nytt toppmøte i Nord-Koreas hovedstad Pyongyang til høsten, ifølge nyhetsbyrået Yonhap.

Historisk toppmøte

Ikke siden 1953 har en nordkoreansk leder krysset grensen til Sør-Korea. 65 år senere gikk Kim fredag morgen smilende mot delelinjen midt i den demilitariserte sonen mellom de to landene.

Delegasjonene fra begge land stilte seg opp for fotografene, før Kim og Moon fortsatte ferden mot Fredshuset på den sørkoreanske siden. I gjesteboken inne i Fredshuset signerte Kim:

«En ny historie begynner nå – ved begynnelsen av historien og fredsperioden.»

Moon beskrev Kims beslutning om å krysse grensen til sør som «modig» og som et «symbol for fred» og la til at han håpet de sammen ville komme frem til «modige beslutninger».

Gamle spilleregler

Til tross for lovnadene om en ny tid, vil noen gamle spilleregler fortsatt gjelde, mener eksperten. Kim og Moon har nemlig blitt enige om at menneskerettighetssituasjonen i Nord-Korea, som er blant de verste i verden, er det ene temaet som ikke skal tas opp under møtene.

– Kim er en ung diktator som har brukt tid på å sikre sin makt over gamle generaler, og han vil også i fremtiden regne med å beholde full kontroll over landet sitt. Selv om Nord-Korea og Sør-Korea blir enige om en gjenforening i en løs konføderasjon, vil Nord-Korea få beholde sitt politiske system, mener Tønnesson.

USA og Trumps rolle

USAs president Donald Trump har tidligere anklaget Moon for å «tilfredsstille» Kim, men ifølge Tønnesson har Trump med tiden innsett viktigheten av en allianse med Moon. Det hvite hus uttalte fredag at Korea-møtet er et «fremskritt mot fred og velstand for