Det hvite hus avviser meldingen fra The Wall Street Journal om at president Donald Trump ikke vil trekke USA ut av Parisavtalen.

– Som presidenten har gjort klinkende klart, kommer USA til å trekke seg ut om vi ikke kan få nye vilkår som er mer gunstig for vårt land, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus lørdag.

Ifølge avisen sier EUs klimaminister Miguel Arias Cañeteat at USA vil gjennomgå betingelsene for avtalen på nytt.

– USA har uttalt at de ikke vil reforhandle Parisavtalen, men de vil prøve å gå gjennom vilkårene som forplikter dem til den, sier klimaministeren.

Helgesen avviser

Miljøminister Vidar Helgesen (H) deltar i helgen på et klimamøte i Montreal med Kina, EU og Canada. Han avviser også at USA revurderer uttrekking.

– Det hadde vært positivt om USA forpliktet seg til å bli i Parisavtalen, og ikke lenger tok sikte på å melde seg ut. Men det er dessverre ikke riktig. Donald Trump sa i sin tale i juni i år at USA kunne forbli i avtalen hvis USA fikk bedre betingelser. Dette standpunktet har USA gjentatt på klimamøtet i Montreal i dag, sier han.

– Jeg registrerer at noen mener at USA har snudd i dette spørsmålet, men det er for tidlig å si noe slikt. Det er imidlertid positivt at USA deltar i internasjonale klimadiskusjoner som den vi har hatt her i Montreal i dag, og jeg håper de fortsetter med det, sier Helgesen til NTB.

Internasjonal kritikk

Parisavtalen fra desember 2015 var et gjennombrudd i det globale samarbeidet for å få ned utslippene av skadelige klimagasser. Trumps hovedargument mot avtalen har vært at det ville ha resultert i et tap av 2,7 millioner arbeidsplasser fram mot 2025 dersom USA skulle ha levd opp til det de i avtalen har forpliktet seg til.

Trump mener også at avtalen stiller langt større krav til USA enn andre land, og hevder at land som India og Kina slipper altfor lett unna. I juni i år erklærte presidenten at han ville trekke USA ut av avtalen, noe han fikk kraftig internasjonal kritikk for.

– Vi forlater avtalen, men vi vil begynne å forhandle og se om vi kan komme fram til en avtale som er rettferdig, sa Trump i en tale samme dag som det ble kjent at USA trakk seg ut.