Skogbrann på Påskeøya har ødelagt flere steinstatuer

En brann har ødelagt nesten 6 kvadratkilometer med skog på Påskeøya. Flere av de velkjente steinstatuene, kalt moai, har fått uopprettelig skade.

Flere av de verdenskjente steinstatuene på Påskeøya har blitt skadet i en skogbrann denne uken. Her tar dronning Sonja bilder av moaier da kongeparet var på påskeferie til Påskeøya i 2014. Foto: Det kongelige hoff / NTB

NTB

– Nesten 6 kvadratkilometer ble berørt, inkludert noen moaier, sa Carolina Perez, Chiles undersekretær for kulturarv, i et Twitter-innlegg fredag.

Brannen har revet gjennom øyen, som tilhører Chile, siden mandag. Området rundt Rano Raraku-vulkanen, som står på Unescos verdensarvliste, er mest berørt, og flere moai har tatt skade av brannen.

– Skadene kan ikke rettes opp, sa Pedro Edmunds, ordfører på Påskeøya, til lokale medier.

Omfanget av skadene er ikke kjent ennå. Brannen skjedde kun tre måneder etter at øyen ble gjenåpnet for turisme i starten av august, etter to år med koronanedstengning.