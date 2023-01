Taliban: Minst 20 drept i selvmordsangrep i Kabul

Minst 20 mennesker ble drept i et selvmordsangrep mot utenriksdepartementet i Afghanistans hovedstad Kabul onsdag.

NTB

En talsperson for Taliban-regjeringen bekrefter at det er snakk om et selvmordsangrep, og at gjerningspersonen forsøkte å ta seg inn i bygningen, men mislyktes.

Mange mennesker ble også såret i angrepet.

En rekke meldinger om hendelsen ble onsdag lagt ut i sosiale medier. Ifølge en av meldingene skjedde eksplosjonen i 12.30-tiden norsk tid da en kinesisk delegasjon var på vei inn til et møte med Taliban i utenriksdepartementet.

Flere medier melder at mange er drept, blant dem flere Taliban-medlemmer. Det ble også hørt skyting på stedet.

Al Jazeera melder at ansatte i departementet var målet for angrepet. Politisykehuset i Kabul sier til Al Arabiya at de har mottatt tre drepte etter angrepet.