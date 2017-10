Den somaliske regjeringen tror islamistgruppen al-Shabaab står bak.

Antallet drepte i terrorangrepet lørdag mot et hotell i Somalias hovedstad Mogadishu, har steget til 189, ifølge kilder i politiet og helsevesenet i landet.

Angrepet skal være det verste noen gang i Somalia, som har vært herjet av væpnet konflikt, politisk kaos og manglende sentral styring i lange perioder siden 1991.

Farah Abdi Warsameh / Scanpix

Tror islamister står bak

Mange av de døde er hentet ut av restene av ødelagte bygninger, sier politimannen Mohamed Dahir til nyhetsbyrået DPA. Somalias president Mohamed Abdullahi Mohamed har kalt angrepet en nasjonal tragedie.

Ingen har så langt påtatt seg skylden for angrepet, men den somaliske regjeringen mener den ytterliggående islamistgruppen al-Shabaab trolig står bak.

FEISAL OMAR / Reuters

Lastebil med sprengstoff

Angrepet var tilsynelatende rettet mot Safari Hotel, som ligger i en travel gate i distriktet Hodan, ikke langt unna utenriksdepartementets lokaler. Hotellet ble lagt i ruiner da en lastebil fylt med sprengstoff eksploderte.

Lørdag kveld ble det opplyst at minst 50 var blitt drept, men søndag formiddag var antallet økt til minst 85. Noen timer senere opplyste kilder i politiet og helsevesenet at 189 var døde og over 200 skadd.