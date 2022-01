Skudd avfyrt på militærbase i Burkina Faso – uklart om militærkupp er i gang

Kraftige skuddsalver kunne høres ved en militærbase i Burkina Fasos hovedstad søndag, og det fryktes at et militærkupp er i gang i landet.

Soldater som hevdes å forsøke seg på militærkupp, står på en bro ved en militærleir i Burkina Fasos hovedstad. Vitner har meldt om kraftig skuddveksling på basen søndag.

Opprørspoliti skjøt med tåregass mot en folkemengde som var samlet i hovedstaden. Flere skal ha ropt støtteerklæringer til opprørerne.

Demonstranter i gatene i Ouagadougou i Burkina Faso lørdag. Uroen fortsatte søndag, og soldater som mener det ikke gjøres nok for å stanse islamistgrupper skal ha gjort opprør.

NTB

Opptøyene søndag kom etter flere uker med økende frustrasjon over regjeringens håndtering av det islamistiske opprøret i det vestafrikanske landet.

Soldater skal ha tatt kontroll over militærkasernen Lamizana Sangoule i hovedstaden Ouagadougou.

Omtrent 100 motorsykler forlot senere basen, og det kunne høres tilrop til støtte for opprørerne, men de ble stoppet da sikkerhetsstyrker tok i bruk tåregass.

Uttalelse fra regjeringen

Regjeringen la ut en uttalelse som erkjente at det hadde funnet sted skuddveksling i noen av hærens brakker, men benektet at det handlet om et kuppforsøk.

Forsvarsminister Aime Barthelemy Simpore sa til statskringkasteren RTB at noen få brakker var rammet i Ouagadougou, og at det også var hendelser i «noen byer andre steder».

Simpore benektet at president Roch Marc Christian Kabore er pågrepet, men det var søndag kveld uvisst hvor presidenten befinner seg.

En nyhetsoverskrift hos den statlige kringkasteren beskrev skuddvekslingen som «misnøye fra soldater».

– Militærhierarkiet jobber for å gjenopprettet ro og orden i brakkene, het det i nyhetsmeldingen, som også hevdet at ingen offentlige institusjoner er angrepet.

Krever endringer i militærledelsen

Ved militærkasernen Lamizana Sangoule skjøt imidlertid soldater opp i luften søndag. De skal ha uttrykt sinne mot presidenten etter at militære har mistet livet.

Nyhetsbyrået AP fikk snakke med en mann som var til stede. Vedkommende sa at de ønsket bedre forhold for de militære, som har måttet håndtere kraftigere kamper mot militante islamister.

De krever større ressurser for å slå ned på ekstremister, samt bedre oppfølging for sårede soldater og familiene til de drepte. De ønsker også en endring i det militære ledelsen og i etterretningen, fortalte mannen.

Regjeringskontor satt i brann

Tidligere søndag ble kontorene til regjeringspartiet satt i brann av demonstranter, ifølge AFPs journalist på stedet.

Brannen har ødelagt første etasje i bygningen der Folkebevegelsen for framskritt (MPP) har sine kontorer. Fasaden ble også ødelagt før politiet tok i bruk tåregass og spredte folkemengden.

Opptøyene kommer dagen etter at demonstranter krevde presidentens avgang under en protest i Ouagadougou. Karbore har møtt økende motstand siden han ble gjenvalgt i 2020. I desember sparket han statsministeren og byttet ut det meste av regjeringen.

Volden i det en gang så fredelige vestafrikanske landet har økt, og angrepene settes i forbindelse med al-Qaida og IS. Flere tusen mennesker har mistet livet de siste årene, og rundt 1,5 millioner mennesker har blitt fordrevet.