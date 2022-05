EU enig om å kutte oljeimporten fra Russland

EU er blitt enig om et forbud mot russisk oljeeksport til EU som dekker over to tredeler av oljeimporten fra Russland, sier EU-president Charles Michel.

Ungarns statsminister Viktor Orban, helt til venstre, EU-president Charles Michel helt til høyre, og flere andre EU-statsministre under EU-toppmøtet i Brussel.

– Vi vil stoppe den russiske krigsmaskinen og finansieringen av deres militære kapasitet. I kveld har toppmøtet i EU blitt enig om en sjette sanksjonspakke som vil stoppe den russiske oljen, sa Michel på en pressekonferanse etter toppmøtet i Brussel natt til tirsdag.

Han understreket at enigheten viser at EU står samlet og viser seg som sterke.

– Dette dekker umiddelbart mer enn to tredeler av oljeimporten fra Russland og tar bort en stor del av finansieringen av deres krigsmaskin. Det legger maksimalt press på Russland for å stanse krigen, sa Michel på Twitter sent mandag kveld.

Kompromiss med Ungarn

Enigheten er resultat av et kompromiss med Ungarn og innebærer derfor unntak fra sanksjonene som gjør at en tredel av russisk oljeeksport til EU fortsatt ikke rammes av embargoen.

EUs sjette sanksjonspakke omfatter også innreiseforbud for flere russere, tiltak mot tre nye russiske TV-kanaler og avkobling av Russlands største bank Sberbank fra det globale betalingssystemet Swift.

Pakken inkluderer også 9 milliarder euro i finansstøtte til Ukraina som skal holde staten gående, blant annet ved å bidra til lønnsutbetalinger og til å holde sykehus og skoler åpne.

Kompromiss

Stats- og regjeringssjefer fra EUs 27 medlemsland var mandag samlet til toppmøte i Brussel, og det ble arbeidet intenst med å finne fram til et kompromiss om en ny pakke sanksjoner etter flere uker med tautrekking.

Ungarn og flere andre land som er sterkt avhengig av russisk olje, har vært til dels sterke motstandere av en embargo.

Resultatet ble derfor til slutt enighet om at olje i rørledninger inntil videre skal unntas fra embargoen.

Den utvannede enigheten innebærer at det kun er olje som fraktes sjøveien, som boikottes. To tredeler av russisk oljeeksport til Europa skjer til sjøs.

Tyskland og Polen vil imidlertid i løpet av året på frivillig basis fase ut oljeimporten de får gjennom rørledninger fra Russland, slik at til sammen 90 prosent av den russiske oljeeksporten til EU kan bli stanset.

Forsinket

EU har allerede innført fem pakker med sanksjoner mot Russland siden invasjonen av Ukraina, men den sjette som ble kunngjort 4. mai, ble forsinket da Ungarn satte ned foten. Flere andre land var også kritiske.

Ungarns statsminister Viktor Orban har gjort det klart at han kan støtte nye sanksjoner mot Russland bare hvis han får garantier for at Ungarns tilgang på olje er sikret.

Ungarn får 60 prosent av oljen sin fra Russland og er helt avhengig av oljen som kommer gjennom rørledningen Druzjba – som betyr vennskap på russisk. Også Slovakia, Tsjekkia. Kroatia og Bulgaria er sterkt avhengig av russisk energi.

Ungarske krav

Ungarn hadde framsatt en rekke krav for at landet skulle kunne godta en oljeembargo, blant annet milliardstøtte til oppgradering av et raffineri og en rørledning til Kroatia. Ungarerne ville dessuten ha unntak for importforbudet i minst fire år.

I en tale til toppmøtet ba Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj EU-lederne gjøre slutt på sin interne krangel som ikke gjør annet enn å oppmuntre Russland til å øke presset mot Europa.

Han sa at bare en effektiv embargo ville få Russland til å merke hva krigen koster dem, slik at de tvinges til å forhandle.