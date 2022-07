Ukrainske kornbønder selger til Russland

Mens bøndene i mesteparten av Ukraina sliter med å bli kvitt kornet sitt når havnene er blokkert, har bønder i okkuperte områder en kunde i Russland.

Nærmest endeløse kornåkre er et vanlig syn i store deler av Ukraina, her fra Donetsk-området.

NTB

Driftsleder Viktor Molotok er omringet av hauger med tonnevis av korn.

– Vi går ikke sultne, det er klart, sier han lattermildt til AFP.

Han er mer tvilende til om Europa klarer seg. Molotok holder til i den lille landsbyen Kalmykivka i Luhansk-fylket, der han styrer en gård på 55.000 mål. Landsbyen, og størsteparten av fylket øst i Ukraina, er under russisk kontroll.

AFP møter bonden under en strengt kontrollert pressetur organisert av den russiske hæren. Molotok unngår å prate om politikk, men sier at til tross for krigføringen i området, går forretningen bra. Kundegrunnlaget har imidlertid endret seg.

22. juli undertegnet representanter for Ukraina og Russland en avtale om å tillate korneksport, med FN og Tyrkia som garantister.

Selger til Russland

Nå selger gården korn og solsikkefrø til russiske kunder.

– Selskapet vårt jobber som det har pleid. Ikke en eneste ansatt har sluttet, sier Molotok.

Han har måttet jobbe med logistikken og har tatt kontakt med russiske bedrifter.

– Der vi får best pris, er der vi selger, sier han.

Kornåkre i Donetsk-fylket brenner. Ukraina har anklaget Russland for å sabotere kornproduksjonen ved å bombe åkre.

Blokkerte havner

Ukraina kalles ofte Europas brødkurv eller kornkammer. Landet med enorme mengder dyp, svart jord er en av verdens største kornprodusenter. Den russiske offensiven har imidlertid satt en stopper for eksporten, ettersom Ukrainas havner blir blokkert og er minelagt. Frykten for en stor sultkatastrofe har spredt seg langt utenfor de to krigførende landene.

Tusenvis av tonn med korn fra fjorårets avling står fast etter at Russland angrep Ukraina i slutten av februar. Fredag 22. juli undertegnet de to landene en avtale om å åpne for eksport av korn sjøveien. Det var den første større avtalen de to krigførende partene hadde undertegnet.

Mistroen er imidlertid sterkt til stede. Ukrainas regjering mener Russland stjeler avlinger i okkuperte territorier til eget forbruk eller videresalg. Det har til og med blitt påstått at russiske styrker bomber ukrainske åkre for å ødelegge avlinger. Moskva benekter alle anklager.

En ukrainsk gårdsarbeider tørker korn i en silo i det okkuperte Øst-Ukraina.

Mistenker at russerne selger videre

Molotok sier han ikke vet hva som skjer med kornet når det kommer frem til Russland. Han avviser ikke at det blir videresolgt.

– Vi selger gjennom forretningsfolk i Russland. Jeg kan ikke si sikkert hvor produksjonen havner. Kanskje de tar det med til Afrika eller Asia, jeg aner ikke, sier han.

Siden nyttår har han solgt 800 tonn solsikkefrø til Russland gjennom selskaper i området kontrollert av russiskstøttede opprørere i Øst-Ukraina.

Gårdsarbeiderne sier det ikke var kamper i området da russiske styrker inntok Kalmykivka. Det er heller ikke tegn til ødeleggelser i bygden. Kamper fant imidlertid sted bare noen kilometer unna, og Molotok sier de hørte ekko fra artilleriet under kampene om Lysytsjansk, drøyt 45 kilometer mot sør.

En bonde i krateret etter at en russisk artillerigranat traff åkeren hans.

Ble lovet lønn i rubler

21 år gamle Aleksandr er sesongarbeider på gården og vil ikke oppgi etternavnet sitt. Han sier det var panikk i bygden da krigen begynte, men at folk nå har vendt seg til den russiske hærens tilstedeværelse.

Han ble lovet lønn i rubler, men vet ikke hvor mye, sier Aleksandr, som snakker en blanding av russisk og ukrainsk, som er svært vanlig i området.

Krigen har ikke rammet bygden direkte, men gården til Molotok har likevel produsert 15 prosent mindre enn året før. Bakgrunnen er lite regn.

Også i resten av det russiskokkuperte Ukraina er regelen at man selger til høystbydende, og gjerne til Russland.

– Min prioritet er regionens matsikkerhet. Etter at vi har sikret det, vil vi bestemme hvem vi selger til, og hvor mye, sier Andrej Siguta, som er den russiskoppnevnte administrasjonssjefen i okkuperte Melitopol.