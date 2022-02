Irland åpner for å åpne massegraver ved mødrehjem

Den irske regjeringen har lagt fram et forslag som vil åpne for å grave opp lik og gjennomføre DNA-tester ved massegraver utenfor et mødrehjem vest i landet.

Irlands statsminister Micheál Martin måtte beklage for statens ansvar i mødrehjemsskandalen i fjor.

Aktivister og slektninger har lenge krevd at hendelsene ved hjemmet i bygda Tuam granskes. Vinteren 2017 ble det avdekket en umerket massegrav i en gammel septiktank på området der Den katolske kirke tidligere drev et hjem for ugifte mødre og deres barn.

– Det som skjedde i Tuam, er en stygg ripe i vår nasjonale samvittighet. Jeg lytter til frustrasjonen over hvorfor ikke oppgravingen har skjedd ennå, sa barneminister Roderic O'Gorman på en pressekonferanse.

Ministeren sier at lovforslaget trolig vil bli vedtatt i løpet av noen måneder, og arbeidet kan begynne senere i år eller i begynnelsen av 2023.

En direktør skal oppnevnes for å bestyre arbeidet, og et DNA-program skal etableres for at slektninger skal kunne finne igjen sine. Lovforslaget åpner for lignende tiltak andre steder i landet, der det er nødvendig.

– Det blir en av de mest komplekse kriminaltekniske oppgravingene noensinne, ikke bare i Irland, men i hele verden, sier O'Gorman.

I fjor ble en seks år lang granskning avsluttet, og konklusjonen var at 9.000 barn hadde dødd i statlige og katolske mødrehjem i Irland, hvorav noen var i drift så sent som i 1998. Statsminister Micheál Martin tilbød en offisiell unnskyldning i januar 2021 og kalte det en «dyp generasjonell urettferdighet.» Han innrømmet også at staten hadde sviktet grovt.

En lokal historiker oppdaget i 2014 statistikk som viste at 796 barn, alt fra nyfødte til niåringer, døde på hjemmet i Tuam mellom 1925 og 1961. Til sammen var det 56.000 ugifte kvinner og 57.000 barn som var innom disse hjemmene i løpet av 76 år.