Sterke reaksjoner på at Lukasjenko tvang ned fly

De internasjonale reaksjonene er sterke etter at Hviterusslands president skal ha beordret et Ryanair-fly til å lande i Minsk for å pågripe en opposisjonell.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Polens statsminister Mateusz Morawiecki kaller det «statlig terrorisme».

– Jeg fordømmer på det sterkeste pågripelsen av Raman Pratasevitsj begått av hviterussiske myndigheter som kapret et passasjerfly fra Ryanair. Dette er en forkastelig statlig terrorhandling, skriver han på Twitter.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen krever at Pratasevitsj umiddelbart må løslates og skriver på Twitter at det er fullstendig uakseptabelt å tvinge Ryanair-flyet ned i Minsk.

Det norske utenriksdepartementet sier til NTB at de jobber med en uttalelse.

Det tyske utenriksdepartementet krever en umiddelbar forklaring fra hviterussiske myndigheter på pågripelsen av Pratasevitsj, mens den svenske utenriksministeren Ann Linde sier at meldingene om at et sivilt fly ble tvunget ned for å pågripe Pratasevitsj er svært bekymringsfullt.

– Fullstendig uakseptabelt og hensynsløs oppførsel, skriver hun på Twitter.

Litauens president Gitanas Nauseda reagerer sterkt på pågripelsen og anklager regimet til Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko for å stå bak.

– Regimet står bak den avskyelige handlingen. Jeg krever at Roman Protasevic løslates med en gang, skriver Nauseda på Twitter.