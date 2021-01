Schumer: Pelosi sender riksrettstiltalen mot Trump til Senatet mandag

Tiltalen mot Donald Trump blir etter planen sendt til Senatet mandag, hvilket blir startskuddet for riksrettssaken mot USAs tidligere president.

NTB-AP

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Senatets flertallsleder Chuck Schumer opplyste fredag at lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, kommer til å sende riksrettstiltalen mandag.

Rettssaken mot Trump starter idet hun sender tiltalen for oppvigleri av opprøret til Senatet. Foreløpig har Pelosi holdt kortene relativt tett til brystet.

– Det blir en rettssak, sier Schumer.

Trump er den første amerikanske president som blir stilt for riksrett to ganger. Han blir den første som stilles for riksrett etter at han har forlatt Det hvite hus.