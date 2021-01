Nye siktelser mot Proud Boys-medlemmer

Påtalemyndigheten i USA har skjerpet siktelsene mot to medlemmer av den høyreradikale gruppen Proud Boys etter stormingen av Kongressen.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

De to mennene er nå siktet for sammensvergelse for å hindre politifolkene som voktet kongressbygningen, skriver New York Times.

Tidligere er mennene blitt anklaget for mindre alvorlige lovbrudd. Det samme gjelder de aller fleste andre som er siktet etter kongresstormingen.

Tre medlemmer av militsgruppen Oath Keepers er de eneste som tidligere er blitt siktet for mer alvorlige forbrytelser. Disse tre skal ha planlagt protester i Washington helt siden uken etter det amerikanske valget i fjor.