Politimann som døde etter kongresstorming, ble rammet av slag

Medisinske eksperter har konkludert med at politimannen som døde etter kongresstormingen, ble rammet av slag og døde av naturlige årsaker.

Politimannen Brian Sicknick ble ikke påført dødelige skader under kongresstormingen, men døde naturlig etter å ha blitt rammet av slag, ifølge medisinske eksperter. Foto: Demetrius Freeman / The Washington Post via AP / NTB

Brian Sicknick ble skadd da han forsøkte å forsvare Kongressen i Washington mot Trump-tilhengere som stormet bygningen 6. januar.

Han var blant fem personer som døde etter opptøyene. To menn er siktet for å ha angrepet politimannen under den kaotiske stormingen.

Etterforskere trodde først at han var blitt slått i hodet med et brannslukkingsapparat. Senere trodde de at han kunne ha pustet inn et kjemisk stoff, muligens pepperspray, og at dette bidro til at han døde.

At det nå fastslås at han døde av naturlige årsaker, betyr at det kun var medisinske årsaker til dødsfallet, skadene bidro ikke.

