Underhuset har avvist et forslag om å holde en ny folkeavstemning om EU-utmeldingen. Samtidig ble det flertall for Theresa Mays forslag om utsettelse.

Et massivt flertall på 334 mot 85 representanter sa nei til forslaget, som gikk ut på å holde en ny folkeavstemning der avlysning av brexit ville vært det ene alternativet.

Et stort antall representanter fra opposisjonspartiet Labour avsto fra å stemme.

Et knapt flertall sa også nei til et forslag om å holde en serie med «indikative» avstemninger i Underhuset om brexit for å få større klarhet i hva flertallet er villig til å støtte.

Underhuset stemte også torsdag kveld over et forslag om å be EU om en utsettelse av skilsmissen.

Utsetter utmelding

Utfallet av denne avstemmingen ble at underhuset stiller seg bak statsminister Theresa Mays forslag om å be EU om en utsettelse av brexit.

Forslaget ble vedtatt med et flertall på 412 mot 202 stemmer da det kom opp til avstemning torsdag kveld.

Den britiske statsministeren ventes nå å ta opp saken på EUs toppmøte neste uke.

Utsettelse av skilsmissen er kun mulig hvis EUs medlemsland enstemmig går med på det.