Statsministrene fra New Zealand og Australia mener sosiale medier må ta grep for å hindre spredning av hatbudskap etter terrorangrepet i Christchurch.

Gjerningsmannen hadde «en rekke grunner» til å begå handlingen, og oppmerksomhet var blant dem, uttalte New Zealands statsminister Jacinda Ardern tirsdag, med henvisning til at angrepet ble strømmet via Facebook og et manifest publisert på Twitter.

I en tale til nasjonalforsamlingen sa hun at hun har snakket med sin britiske motpart Theresa May om behovet for å slå ned på spredning av hatbudskap på nett.

Også Australias statsminister Scott Morrison har grepet fatt i Facebook-sporet. Han tar i et brev til G20-landenes leder, Japans statsminister Shinzo Abe, til orde for «klare konsekvenser» for selskaper hvis plattformer brukes til å tilrettelegge for og normalisere grusomme handlinger.

– Disse sosiale medier-selskapene har bygget denne teknologien. De har skapt disse mulighetene, sa Morrison til journalister i Adelaide tirsdag.

Næringslivet tar grep

Mandag oppfordret Association of New Zealand Advertisers (ANZA) og Commercial Communications Council sine medlemmer til å revurdere bruken av reklamepenger.

– Hendelsene i Christchurch gjør at spørsmålet må stilles: Hvis eierne av et nettsted kan målrette reklame mot forbrukere på mikrosekunder, hvorfor kan ikke samme teknologi brukes for å hindre denne type innhold fra å bli strømmet? heter det i uttalelsen.

– Vi utfordrer Facebook og andre plattform-eiere til å ta umiddelbare grep for å fjerne hatefullt innhold, før en ny tragedie blir strømmet på nettet, skriver de.

– 200 fulgte direktesending

Videoen som ble strømmet, var 17 minutter lang. I løpet av tiden den ble sendt direkte, var det færre enn 200 brukere som hadde siden oppe. Ingen av dem anmeldte videoen som viste angrepene, opplyser Facebook.

Videoen viser hvordan menn, kvinner og barn blir skutt på nært hold under fredagsbønnen.

Videoen ble sett under 4.000 ganger til sammen før Facebook rakk å fjerne den, opplyser selskapet til New Zealand Herald tirsdag.

Sen melding

Den første brukerrapporten om videoen som kom inn, ble registrert først 12 minutter etter at sendingen var avsluttet. Da hadde en bruker allerede rukket å kopiere videoen og legge ut en lenke til en side med kopi av videoen og startet fildeling, opplyser Facebook.

Ardern krever svar på hvilket ansvar sosiale medier har i arbeidet med å fjerne videoen og forhindre videre deling og spredning av den på nettet.

– Det er et tema som jeg ser fram til å diskutere med Facebook, sa Ardern på et pressemøte søndag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Vanskelig

Facebook har tidligere opplyst at selskapet i løpet av de første 24 timene etter angrepet fjernet videoen 1,5 millioner ganger globalt.

– Når folk velger å bruke vår teknologi til noe negativt, så skal vi begrense det så mye som mulig og så fort som mulig, sa Peter Münster, nordisk kommunikasjonssjef for Facebook.

Søndag ble en 18-åring varetektsfengslet i New Zealand i tre uker for blant annet å ha delt videoen.

Myndighetene i landet sa kort tid etter angrepene at det ville være straffbart og kunne medføre konsekvenser å dele videoen på nett.

Det har likevel blitt vanskelig å stanse spredningen av den globalt.