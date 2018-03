DØDE: Tyrkiske grensevakter undersøker en ulykke der to gutter som forsøkte å ta seg over Meric-elven på grensen mellom Tyrkia og Hellas. Guttene døde i forsøket. Ifølge avtalen mellom EU og Tyrkia skal tyrkerne hindre at flyktningene tar seg inn i EU. FOTO: Ergin Yildiz, AP