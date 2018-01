Donald Trump vil stanse boken «Fire and Fury», som inneholder ramsalt kritikk av presidenten og hans familie. Forlaget har i stedet fremskyndet utgivelsen.

Flere medier har allerede lekket deler av innholdet i boken, som skal være basert på intervjuer med en rekke Trump-medarbeidere og presidenten selv.

Ifølge The Washington Post har Trumps advokat Charles J. Harder sendt et varsel om et mulig søksmål til forfatteren Michael Wolf og sjefen for forlaget Henry Holt and Co. Trump har også truet med søksmål mot sin tidligere sjefstrateg Steve Bannon, som er blant dem som retter kraftig kritikk mot Trump og hans familie i boken.

Presidentens talsperson Sarah Huckabee Sanders understreket torsdag at det er Trump selv som ønsker å stanse boken, ikke USAs regjering. Samtidig forsikret hun at presidenten er tilhenger av ytringsfrihet.

Senere samme dag opplyste forlaget at den offisielle utgivelsen av boken er fremskyndet fra neste uke til fredag.

– Du kan kjøpe (og lese) den i morgen. Takk, president, skrev Wolff på Twitter.

– Bannon mistet forstanden

Evan Vucci, AP / NTB scanpix

En av bokas hovedpersoner er Trumps tidligere valgkampleder og sjefstrateg Steve Bannon, som kommer med ramsalt kritikk av presidentens sønn Donald Trump junior og svigersønnen Jared Kushner.

Bannon selv fastholder at Trump er «en flott mann», og at han støtter ham på alle mulige måter.

– Du vet jeg støtter ham dag ut og dag inn, sa Bannon til radiokanalen Sirius XM onsdag kveld.

Få timer tidligere anklaget Trump ham for å ha gått fra vettet.

– Da han ble sparket, mistet han ikke bare jobben, han mistet forstanden, heter det i en uttalelse fra Trump.

Omstridt forfatter

I boken spår Bannon også at den pågående Russland-granskingen til spesialetterforsker Robert Mueller i stor grad kommer til å dreie seg om hvitvasking av penger.

Boka inneholder i tillegg påstander om at Trump slett ikke ønsket å være president, at han spiser cheeseburgere fra McDonalds fordi han er redd for å bli forgiftet, og at datteren Ivanka håper å bli USAs første kvinnelige president.

Michael Wolf sier selv at boken er basert på over 200 intervjuer, og han hevder at han nærmest har hatt en fast plass i en sofa ved regjeringskontorene i Det hvite hus.

Kritikere hevder imidlertid at Wolff har et anstrengt forhold til sannheten, og at han tidligere er blitt tatt i å dikte opp situasjoner. Han har ifølge The Washington Post også erkjent å ha løyet i en tidligere bok.

– Bannon svekket

Oppgjøret mellom Trump og Bannon betyr ingen vesentlig svekkelse av Trump, mener USA-kjenner Jan Arild Snoen. Derimot er Bannons politiske innflytelse sterkt svekket.

– Bannon er blitt mer og mer isolert, og han er langt fra så mektig som før. I valget mellom Bannon og Trump så velger nesten alle Trump, sier Snoen til NTB.

Bannon fikk i fjor sparken fra Det hvite hus etter syv måneder, og han er nå tilbake som sjef for det høyreorienterte nettstedet Breitbart. Han har fortsatt å jobbe for en utskiftning av ledersjiktet i Det republikanske partiet, og ifølge Snoen har han oppfattet seg selv som en spydspiss for Trumps politikk utenfor Det hvite hus.