Trump-administrasjonen oppfordrer Kina til å løslate den svensk-kinesiske forleggeren Gui Minhai.

Utenriksdepartementet i Washington er «dypt bekymret» over pågripelsen av Gui, som er svensk statsborger, sier talskvinne Heather Nauert.

– Vi ber kinesiske myndigheter forklare årsakene og det juridiske grunnlaget for Guis pågripelse, opplyse hvor han er, og gi ham bevegelsesfrihet og frihet til å forlate Kina, sier hun videre.

USA slutter seg dermed til tilsvarende krav fra Sverige, Tyskland og EU.

Hongkong-baserte Gui ble pågrepet 20. januar på vei til Beijing. Han skulle besøke den svenske ambassaden for helsesjekk etter å ha vist symptomer på sykdommen ALS, har Guis datter Angela Gui opplyst på telefon til The New York Times fra Storbritannia, der hun studerer.

Etter pågripelsen ga kinesiske myndigheter de svenske diplomatene beskjed om at Gui er mistenkt for å ha delt hemmeligstemplet informasjon med svensk ambassadepersonell, og for å ha truffet dem uten tillatelse, ifølge avisen.

Kinesiske myndigheter har ikke kommentert saken.

Sveriges utenriksminister Margot Wallström reagerte sist mandag ved å kalle Kinas ambassadør til Sverige inn på teppet.