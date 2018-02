Den kjente amerikanske predikanten og presidentrådgiveren Billy Graham er død, 99 år gammel.

Den tidligere baptistpastoren døde i sitt hjem i North Carolina onsdag, opplyser en talsmann for Graham.

Han er blitt beskrevet som den mest innflytelsesrike kristne predikanten i det 20. århundret. I løpet av karrieren var han rådgiver for flere amerikanske presidenter, deriblant Dwight Eisenhower og George H.W. Bush.

– Når han ber med deg i Det ovale kontor, føler du at han ber for deg og ikke for presidenten, har tidligere president Bill Clinton uttalt om predikanten.

Men Graham var ikke bare fortrolig med USAs ledere. Han ble kalt Amerikas pastor, og det er anslått at Graham nådde ut til over 210 millioner mennesker verden over i løpet av sin karriere.

Han krediteres med å ha transformert USAs religiøse liv gjennom sine prekener og aktivisme, og «the Bible says» ble predikantens slagord.

Graham brukte utradisjonelle metoder for å nå ut til folk, blant annet ved å holde prekener på tv og radio i beste sendetid, en daglig avisspalte og spillefilmer om misjonering. Flere av hans prekener ble sendt på tv verden rundt.

I 1983 ble han gitt prisen Presidential Medal of Freedom, som er den høyeste æresprisen en sivil borger kan få i USA.

De senere årene ble Graham behandlet for kreft, lungebetennelse og andre sykdommer. Hans kone Ruth døde i 2007.