Minst åtte fjellklatrere er omkommet i Nepal i nærheten av et av Himalayas høyeste fjell, opplyser politiet i landet.

Ulykken skjedde ved Mount Gurja, i nærheten av 8.167 meter høye Dhaulagiri. Medlemmer av en sørkoreansk ekspedisjon er blant de døde, forteller politiets talsmann Sailesh Thapa.

Alle teltene borte

Årsaken ser ut til å være at klatrernes leir ble rasert i en snøstorm. En niende klatrer antas å være savnet.

Et helikopter klarte å ta seg frem til stedet lørdag morgen lokal tid. Redningsmannskapene kunne se de omkomne, men været var for dårlig til at de kunne hentes ut.

– Alt er borte, teltene er helt ødelagt, forteller piloten Siddartha Gurung.

Rekordholder

Den engelskspråklige nepalske avisen The Himalayan melder at fem sørkoreanere og fire klatrere fra Nepal omkom i ulykken. Ekspedisjonens leir i 3.500 meters høyde ble ødelagt i en snøstorm etterfulgt av et skred, ifølge avisen.

En av de omkomne antas å være den kjente sørkoreanske klatreren Kim Chang-ho. Han hadde rekorden for raskeste bestigning av verdens 14 høyeste fjell uten kunstig oksygentilførsel.