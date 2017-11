Storbritannias prins Harry og Meghan Markle har forlovet seg, melder det britiske kongehuset. Det blir bryllup våren 2018.

Kunngjøringen om at de to er forlovet, kom mandag formiddag. Ifølge kongehuset forlovet paret seg tidligere i november. Senere mandag skal de to stille opp til en fotoseanse i forbindelse med forlovelsen.

Fakta: Meghan Markle Amerikansk skuespiller kjent blant annet for sine roller i «Suits», «Horrible Bosses», «Remember Me» og «A Lot Like Love».

Født 4. august 1981 i Los Angeles i California, med hvit far og svart afroamerikansk mor.

Studerte teaterfag og internasjonal politikk ved Northwestern University i Illinois, og har vært praktikant ved den amerikanske ambassaden i Argentina.

Gift med skuespiller og produsent Trevor Engelson fra 2011 til 2013.

I november 2016 bekreftet prins Harry at han var sammen med Markle, samtidig som kongehusets pressekontor benyttet anledningen til å kritisere pressens dekning av forholdet mellom de to.

Forholdet mellom de to ble bekreftet i november 2016. Markle er født i California, men er bosatt i Toronto i Canada. Av yrke er hun skuespiller.

Ryktene om at en forlovelse var nært forestående, har gått siden 36-åringen kom til London for halvannen uke siden.

Nathan Denette, The Canadian Press / AP / NTB scanpix

Hun ble også observert da hun var ute og handlet i London i forrige uke. Hun skal også ha tatt med seg sine to hunder, ifølge The Sun.

Prins Harry (33) er den yngste av de tre sønnene til prins Charles og den nå avdøde prinsesse Diana.