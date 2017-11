Storbritannias prins Harry og den amerikanske skuespilleren Meghan Markle har forlovet seg og skal gifte seg våren 2018.

Ifølge en kunngjøring fra prins Charles mandag formiddag forlovet paret seg tidligere i november. Senere mandag skal de to stille opp til en fotoseanse i forbindelse med forlovelsen.

Fakta: Meghan Markle Amerikansk skuespiller kjent blant annet for sine roller i «Suits», «Horrible Bosses», «Remember Me» og «A Lot Like Love».

Født 4. august 1981 i Los Angeles i California, med hvit far og svart afroamerikansk mor.

Studerte teaterfag og internasjonal politikk ved Northwestern University i Illinois, og har vært praktikant ved den amerikanske ambassaden i Argentina.

Gift med skuespiller og produsent Trevor Engelson fra 2011 til 2013.

I november 2016 bekreftet prins Harry at han var sammen med Markle, samtidig som kongehusets pressekontor benyttet anledningen til å kritisere pressens dekning av forholdet mellom de to.

De to har vært kjærester siden juli 2016, og forholdet ble bekreftet offisielt i november samme år. Markle er født i California, men har i lang tid vært bosatt i Toronto i Canada. Av yrke er hun skuespiller.

I London

Ryktene om at en forlovelse var nært forestående, har gått siden 36-åringen kom til London for halvannen uke siden. Hun ble også observert da hun var ute og handlet i London i forrige uke, og hun skal ha tatt med seg sine to hunder til den britiske hovedstaden, ifølge The Sun.

Prins Harry (33) er den yngste av de to sønnene til prins Charles og den nå avdøde prinsesse Diana.

Markles foreldre gitt sitt samtykke til bryllupet, heter det i kunngjøringen fra Clarence House.

Ifølge en uttalelse fra Buckingham Palace er dronning Elizabeth og prins Philip svært glade på parets vegne og de ønsker dem all mulig lykke.

Glad storebror

Prins William, som er Harrys storebror, og hans kone Catherine, sier at de er «svært begeistret for Harry og Meghan».

– Det har vært fantastisk å bli kjent med Meghan og se hvor lykkelige hun og Harry er sammen, skriver de i en uttalelse.

Nathan Denette, The Canadian Press / AP / NTB scanpix

Fakta: Prins Harry Harry Charles Albert David Windsor ble født 15. september 1984 som yngste sønn av prins Charles og nå avdøde prinsesse Diana.

Prins Harry er nummer fem i arvefølgen til den britiske tronen etter sin far, hans eldre bror prins William og Williams to barn, prins George og prinsesse Charlotte.

På skolen var Harry en middelmådig elev, trass i at han gikk på de beste skolene og mottok spesialundervisning.

Han har hatt et rykte som «villstyringen» og «playboyprins».

Det vakte internasjonal bestyrtelse da han i 2005 ankom et kostymeball iført en naziuniform. Til overmål var det to uker før dronning Elizabeth skulle lede en minnehøytidelighet for ofrene i jødeutryddelsen. Prinsen innrømmet senere at det var «en dum ting å gjøre».

Han har tjenestegjort i den britiske hæren og vært stasjonert i Afghanistan i to perioder, fra 2007 til 2008 og fra 2012 til 2013.

Tidligere i år sto han fram og snakket om hvordan han i mange år forsøkte å ignorere sorgen over moren prinsesse Dianas død i 1997, og at han til slutt måtte søke profesjonell hjelp for å takle følelsene.

Paret deltok for første gang sammen på et offisielt arrangement i september. Det var under åpningen av Invictus Games i Toronto, et internasjonalt idrettsarrangement for sårede soldater som prins Harry har tatt initiativ til, ifølge BBC.

Prinsen har selv bakgrunn fra det britiske forsvaret der han blant annet har vært helikopterpilot.