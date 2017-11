– Vi bør nok skaffe oss masker ... og svømmebriller til evakueringen, for sikkerhets skyld, sier Ariane Birkeland.

Mandag hevet Indonesia farenivået for vulkanen på Bali til den høyeste graden. 100.000 har fått beskjed om å evakuere, og Ariane Birkeland fra Bergen er en av flere norske turister som ikke kommer seg fra Bali.

– Flyet vårt i morgen, som erstattet flyet i dag, ble kansellert, skriver Birkeland på SMS til Bergens Tidende.

Hun befinner seg sør på Bali, og forteller at de fleste områdene ikke er i umiddelbar fare ved et stort utbrudd.

– Vi merker ikke så mye her vi er, for å være ærlig. Men det er aske i luften ved flyplassen, og det er annerledes for dem som bor helt opptil vulkanen.

Kan måtte vente i en uke

Ifølge Birkeland har flyselskapet Emirates antydet at det kan ta rundt én uke før de forsøker seg på å få fly opp i luften igjen.

– Mulig det enkleste for oss blir å komme oss med bil/buss til Gilimanuk, ta ferge over Java, komme oss til Surabaya på et vis og så ta fly derfra til Jakatra, funderer Birkeland, og legger optimistisk til:

– En eksotisk, om ikke direkte avslappende avslutning på ferien.

Hun forteller videre at hun og venninnen forsøker ikke å bekymre seg for mye.

– Det er selvsagt litt stressende å ikke vite om noen utlegg blir dekket av forsikringen, men vi skal alltids komme oss hjem på et vis.

Stengt flyplass

Den internasjonale flyplassen i Denpasar er stengt til tirsdag morgen. Hver sjette time vil det bli gjort en vurdering på om flyplassen skal åpnes igjen. Hundrevis av flyreiser er kansellert, og titusener av reisende er rammet.

Myndighetene advarte i helgen alle innenfor en distanse på 7,5 kilometer fra vulkanen om å evakuere. Nå er radiusen utvidet til 10 kilometer.

– 40.000 evakuert

– Utvidelsen av faresonen omfatter 22 landsbyer og til sammen mellom 90.000 og 100.000 mennesker, sa talsperson for myndighetene Sutopo Purwo Nugroho på en pressekonferanse i Jakarta.

Omkring 40.000 mennesker skal ha evakuert allerede.

– Myndighetene vil finkjemme området for å overtale alle til å dra. Om det trengs, vil vi tvinge dem til å evakuere, sa Nugroho.

Vulkanen Agung på Bali spydde søndag morgen aske 4000 meter opp i været, og tykke, grå røykskyer la seg over området. Vulkanutbruddet er det andre fra Agung på en uke.

Føre var

– Vi venter ikke et stort utbrudd, men vi må være på vakt og føre var, heter det i en uttalelse fra det nasjonale geologiske senteret i landet.

– Flammene er synlige om natten, noe som indikerer at et mulig utbrudd kan skje når som helst, opplyser myndighetene.

Flyplassen på naboøyen Lombok var stengt søndag, men har åpnet igjen.

Sist det var utbrudd fra den 3031 meter høye Agung-vulkanen, var i 1963 over en periode på nesten et år. Rundt 1200 mennesker mistet livet i dette utbruddet.

Norske turister

Reiseselskapet Ving opplyser at de for tiden har 13 norske gjester på Bali, og flere av dem skulle etter planen ha returnert til Norge mandag.

– Vi holder løpende kontakt med gjestene våre, og de forholder seg rolig til situasjonen. Vi har fire gjester som skal hjem i dag, men disse har fått beskjed om at flyplassen er stengt, og vi holder løpende kontakt med dem i forhold til når og hvordan de kommer seg hjem, opplyser informasjonssjef Siri Røhr-Staff til NTB.

Apollo har ni norske gjester på Bali.

– Flygingene de skal reise hjem med, er først om noen dager, så foreløpig går alt som normalt. Våre lokale representanter holder gjestene på stedet informert, og vi kommer til å overvåke situasjonen fortløpende, opplyste kommunikasjonsansvarlig Beatriz Rivera til NRK søndag.