Tilstanden er kritisk for to personer etter en skyteepisode på en videregående skole i Maryland i USA. Den antatte gjerningspersonen er drept.

Skoleskytingen skjedde tirsdag morgen lokal tid på Great Mills High School sør i Maryland, der det går rundt 1.600 elever.

To elever, ei jente og en gutt, ble skutt og kritisk såret, opplyser sheriff Tim Cameron i St. Mary's County. En inspektør med ansvar for sikkerheten på skolen, skjøt mot den antatte gjerningsmannen. Han er død, men det er ikke bekreftet at det var skuddene fra inspektøren som drepte ham, ifølge sheriffen.

Politiet sa først at tilstanden også var kritisk for den antatte gjerningsmannen, men senere ble det bekreftet at han er død.

Politiet rykket ut etter meldingene om skyting like etter skolestart og ga relativt raskt beskjed om at de hadde kontroll over situasjonen.

– Politiet var raskt på plass med mange folk. Politiet går nå fra klasserom til klasserom, fortalte skoleeleven Jonathan Freese.

Han sier han søkte tilflukt i et klasserom sammen med klassekamerater i rundt en time.

Politiet ba foreldre om ikke å oppsøke skolen, men dra til en skole i nærheten istedenfor. Der kunne de få informasjon og hente barna sine.

Great Mills ligger rundt 113 km sørøst for Washington D.C.