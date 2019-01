Minst seks personer omkom da et lyntog onsdag måtte bremse kraftig på broen over Storebælt i Danmark.

Det var fjernsynsstasjonen TV 2 Fyn som først meldte at flere mennesker er omkommet. Litt seinere ble dette bekreftet av dansk politi. Ifølge Danske statsbaner har minst seks personer mistet livet i ulykken.

Politiet på Fyn bekreftet ved 11.20-tiden at det foreløpig er seks omkomne og 16 skadde.

Deler av tak blåste av

Ulykken skjedde da et lyntog måtte bremse kraftig på lavbroen over Storebælt. Ulykken skal ha skjedd 07.30.

Årsaken til oppbremsingen er ikke endelig bekreftet. Men Banedanmark opplyser til dansk TV 2 at toget ble truffet av deler av taket på et godstog som kjørte o motsatt retning.

Godstoget var lastet med returemballasje på vei til Carlsbergs bryggeri i Fredericia. Carlsberg uttrykker sorg etter ulykken.

«Vi er dypt berørt over ulykken, og operatøren som har ansvaret for å frakte godset vårt har desverre bekreftet at det er et godstog som transportert vårt gods som var involvert i ulykken», skriver Carlsberg på sine hjemmesider.

Det var godstransportøren DB Cargo - et datterselskab under Deutsche Bahn - som fraktet returemballasjen.

Passasjertoget fikk betydelige skader da det ble truffet av delen fra godstoget, blant annet ble flere ruter knust, og inventar i vognene løsnet.

– Gnister stod opp

Simon Voldsgaard Tøndering (19) satt i en av de totalskadde vognene. Han forteller til avisen Politiken om hvordan han opplevde ulykken.

– Plutselig begynte toget å riste. Jeg så ut av vinduet, og så hvordan gnister stod opp fra sidene på toget. Og så begynte alle rutene å knuse, mens glasskårene sprutet inn på oss og takplater løsnet. Så ble alt svart, forteller han til den danske avisen.

Han forklarer at tre vogner ble truffet voldsomt av noe. Tøndering satt i den midterste av de tre, og hans vogn ble minst skadet.

– Jeg er heldigvis helt okay. Men alt var totalskadet i den vognen jeg satt i. Men det var mange flere skadde i vognen foran og bak. Det var rimelig mye panikk da det skjedde, sier han.

RITZAU

Lyntoget var på vei til København, mens godstoget skulle til Fyn. Både ambulanser og politi ble sendt til stedet etter ulykken. Togavganger mellom Korsør og Nyborg ble innstilt.

Ruter knust

Storebæltsbroen var stengt for veitrafikk på grunn av uvær og kraftig vind da ulykken skjedde.

– Vinden står inn nesten rett fra nord og blåser dermed på tvers av Øresund og Storebælt, sa vakthavende meteorolog Henning Gisselø ved Danmarks Meteorologiske Institut natt til onsdag.

Både Storebæltsbroen og Øresundsbroen ble stengt for veitrafikk i begge retninger rett før klokken 4. Broen over Øresund ble åpnet igjen noen timer senere, og på formiddagen kunne biler igjen kjøre over Storebælt i retning Sjælland.

Krisesenter

Det er opprettet et krisesenter i Nyborg, der passasjerene vil bli fraktet.

Ifølge danske TV 2 var det 131 personer om bord i toget.

Storebæltsbroen er 18 kilometer lang og binder sammen øyene Fyn og Sjælland. Den har en firefelts motorvei, og jernbane med dobbeltspor og elektriske kjøreledninger. Broforbindelsen går via øyen Sprogø.

Fyns politi opplyser ved 11.15-tiden at broen er åpent for biltrafikk i østlig retning. Det er redusert hastighet på stedet.