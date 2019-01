Minst seks personer omkom da et lyntog onsdag måtte bremse kraftig på broen over Storebælt i Danmark.

Det var fjernsynsstasjonen TV 2 Fyn som først meldte at flere mennesker er omkommet. Litt seinere ble dette bekreftet av dansk politi. Ifølge Danske statsbaner har minst seks personer mistet livet i ulykken.

Politiet på Fyn vil av hensyn til de pårørende ikke komme med noe eksakt antall på omkomne og skadde.

Deler av tak blåste av

Ulykken skjedde da et lyntog måtte bremse kraftig på lavbroen over Storebælt. Tidligere er det blitt opplyst at minst åtte personer ble lettere skadd. Ulykken skal ha skjedd 07.30.

Årsaken til oppbremsingen er ikke endelig bekreftet. Men Banedanmark opplyser til dansk TV 2 at toget ble truffet av deler av taket på et godstog. Det kjørte i motsatt retning, lastet med øl.

Lyntoget var på vei til København, mens godstoget skulle til Fyn. Både ambulanser og politi ble sendt til stedet etter ulykken. Togavganger mellom Korsør og Nyborg ble innstilt.

Ruter knust

Storebæltsbroen var onsdag morgen stengt for veitrafikk på grunn av uvær og kraftig vind. Flere andre steder i Danmark er togtrafikken stengt som følge av nedblåste trær og kjøreledninger.

Passasjertoget fikk betydelige skader da det ble truffet av delen fra godstoget, blant annet ble flere ruter knust, og inventar i vognene løsnet.

Krisesenter

Det er opprettet et krisesenter i Nyborg, der passasjerene vil bli fraktet.

Ifølge danske TV 2 var det 131 personer om bord i toget.

Storebæltsbroen er 18 kilometer lang og binder sammen øyemne Fyn og Sjælland. Den har en firefelts motorvei, og jernbane med dobbeltspor og elektriske kjøreledninger. Broforbindelsen går via øyen Sprogø.