Flere personer omkom i togulykken onsdag på broen over Storebælt i Danmark, bekrefter dansk politi.

Det var fjernsynsstasjonen TV 2 Fyn som først meldte at flere mennesker er omkommet. Litt senere ble dette bekreftet av dansk politi, som imidlertid ikke kan opplyse hvor mange som er døde.

Ulykken skjedde da et lyntog måtte bremse kraftig på lavbroen over Storebælt. Tidligere er det blitt opplyst at minst åtte personer ble lettere skadd.

Årsaken til oppbremsingen er ikke endelig bekreftet. Men Banedanmark opplyser til dansk TV 2 at toget ble truffet av deler av taket på et godstog. Det kjørte i motsatt retning, lastet med øl.

Lyntoget var på vei til København, mens godstoget skulle til Fyn. Både ambulanser og politi ble sendt til stedet etter ulykken. Togavganger mellom Korsør og Nyborg ble innstilt.

Storebæltsbroen var onsdag morgen stengt for veitrafikk på grunn av uvær og kraftig vind. Flere andre steder i Danmark er togtrafikken stegt som følge av nedblåste trær og kjøreledninger.