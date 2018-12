HÅNDTRYKK FOR FRED: Lederen av Houthi-delegasjonen, Mohammed Abdul-Salam (til h.) og Jemens utenriksminister, Khaled al-Yaman, tar hverandre i hendene etter fredsforhandlingene i Stockholm. I midten står FNs generalsekretær António Guterres. Helt til venstre: Sveriges utenriksminister, Margot Wallström. (L). FOTO: REUTERS

Store fremskritt under Jemen-forhandlinger i Stockholm

For første gang på to år har Jemens regjering og houthi-opprørerne møttes og snakket sammen. De har nå blitt enige om våpenhvile i den viktige havnebyen Hodeidah, slik at humanitær hjelp får tilgang til området.