Nord-Koreas leder Kim Jong-un sier han er sikker på at toppmøtet med Donald Trump vil gi gode resultater. USAs president er enig.

De to lederne tok hverandre i hånden, smilte og lo da de møttes i Vietnams hovedstad Hanoi tidlig på kvelden onsdag lokal tid.

– Jeg er sikker på vi denne gangen vil oppnå resultater som alle vil ønske velkommen, sa Kim.

– Jeg vil gjøre mitt beste for at dette skal skje, la han til.

Trump fulgte opp og spådde at toppmøtet vil bli svært vellykket.

– Vi får se hva som skjer, men vi ønsker å gjøre noe stort.

Strid om atomvåpen

De to lederne hadde onsdag samtaler uten rådgivere til stede, før de spiste middag sammen. Toppmøtet fortsetter torsdag.

Trump og Kim har truffet hverandre én gang tidligere, under deres historiske første toppmøte i Singapore i fjor.

Det ble av Trump beskrevet som en stor suksess, men førte ikke til mange konkrete nordkoreanske innrømmelser. Så langt er det lite som tyder på at Kim Jong-un vil godta å kvitte seg med sine atomvåpen.

USA forsøker å overtale Nord-Korea til atomnedrustning i bytte mot opphevelse av økonomisk sanksjoner.

Korea-krigen

Flere eksperter – og også regjeringen i Sør-Korea – tror imidlertid det er en mulighet for at toppmøtet i Vietnam vil føre til et annet gjennombrudd: En felles erklæring fra Trump og Kim om en formell avslutning av Korea-krigen.

Selv om krigshandlingene opphørte i 1953, ble ingen offisiell fredsavtale undertegnet av landene som deltok i konflikten.

– Jeg tror en fredserklæring for å avslutte Korea-krigen vil bli det store som kommer ut av toppmøtet, sier Harry Kazianis fra den amerikanske tankesmia Center for National Interest.

USA og Nord-Korea kan ikke formelt avslutte konflikten på egen hånd, siden også Sør-Korea og Kina deltok. Men en erklæring fra Trump og Kim vil være et viktig skritt på veien.

På spørsmål fra en journalist i Hanoi onsdag om det kommer en slik erklæring, svarte Trump:

– Vi får se.

– Fantastisk potensial

Kort tid før toppmøtet i Hanoi sendte Trump ut en Twitter-melding hvor han skrøt av Nord-Koreas økonomisk muligheter.

– Potensialet er FANTASTISK, en stor mulighet, nesten uten like i historien, for min venn Kim Jong-un. Vi vil finne det ut veldig snart – veldig interessant!

Presidenten oppfordrer Nord-Korea til å følge samme vei som Vietnam, hvor toppmøtet holdes.

Mens USA og kommuniststyrte Vietnam lå i krig på 1960- og 70-tallet, har landene i dag et godt forhold og tette handelsforbindelser.

Samtidig som Trump holder sitt andre toppmøte med Kim Jong-un, skal presidentens tidligere advokat Michael Cohen spørres ut under en høring i Kongressen i USA. Det er ventet at han vil beskylde presidenten for rasisme og komme med flere anklager knyttet til Trumps forhold til Russland.

Presidentens sønn Donald Trump junior har hevdet at tidspunktet for høringen er valgt av demokratene i Kongressen for å ta oppmerksomheten bort fra toppmøtet i Hanoi.