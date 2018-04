USA hevder Russland kan ha tuklet med bevis for bruk av kjemiske våpen i Douma i Syria. OPCWs våpeninspektører er ennå ikke fremme i byen.

USAs representant rettet pekefingeren mot russerne da Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) holdt krisemøte om Syria mandag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Så vidt vi forstår, kan russerne ha besøkt åstedet for angrepet. Vi er bekymret for at de kan ha tuklet med det for å hindre OPCWs innsats, sa USAs ambassadør til Nederland på møtet i Haag.

Russlands ambassade i Nederland gjentok sitt løfte om ikke å legge hindringer i veien for OPCWs våpeninspektører i Syria. Men inspektørene var mandag fortsatt ikke kommet frem til Douma.

– Forsinket av rakettangrep

Hvite hjelmer / AP / NTB scanpix

– Russland og Syria har ennå ikke gitt dem tilgang til Douma. Uhindret adgang avgjørende, skriver den britiske delegasjonen til OPCW på Twitter.

Myndighetene i Russland avviser denne tolkningen av situasjonen. – Dette er den siste antakelsen til våre britiske kolleger, sier viseutenriksminister Sergej Rjabkov, ifølge nyhetsbyrået RIA.

Den russiske versjonen er at inspeksjonene i Douma er blitt forsinket på grunn av rakettangrepet mot Syria natt til lørdag. I tillegg opplyser en russisk diplomat at inspektørene må ha en FN-tillatelse for å reise til byen.

USA, Storbritannia og Frankrike angrep syriske militæranlegg med raketter som et svar på den antatte bruken av kjemiske våpen i Douma.

De vestlige landene mener det syriske regimet har brukt kjemiske våpen mot sivile i byen, noe regimet avviser.

Begrenset mandat

OPCWs inspektører ankom Syria lørdag, og dagen etter møtte de den syriske viseutenriksministeren Faisal Mekdad i Damaskus. Deretter var det meningen at de skulle reise videre til Douma.

OPCWs oppgave er å finne ut om kjemiske våpen ble brukt i Douma – men organisasjonen har ikke mandat til å si noe om hvem som eventuelt har brukt slike våpen.

Regjeringen i Frankrike gir uttrykk for at OPCW bør få et utvidet mandat i Syria. På OPCWs møte i Haag sa den franske ambassadøren Phillipe Lalliot at organisasjonen må få myndighet til fullstendig å fjerne det Frankrike mener er et hemmelig syrisk program for utvikling av kjemiske våpen.

Opprørskilder og hjelpearbeidere i Douma sa i begynnelsen av april at over 40 mennesker var drept av giftig gass i byen, som på det tidspunktet var kontrollert av opprørsgrupper.