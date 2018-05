Opposisjonen i Venezuela oppfordrer til boikott av presidentvalget 20. mai og ber kandidatene som utfordrer president Nicolás Maduro om å trekke seg.

– Ikke delta og la gatene være tomme, heter det i en uttalelse fra Venezuelas største opposisjonsallianse, Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

De understreker at dette vil sende et tydelig signal til «Maduros regime og deres valgsvindel».

Etter at opposisjonskoalisjonen tidligere i år kunngjorde at den ville boikotte valget 22. april, ble det utsatt til 20. mai. Kunngjøringen førte også til at flere opposisjonspartier har brutt ut av koalisjonen.

I desember, i forbindelse med et lokalvalg der Maduros sosialistparti gikk av med seieren, erklærte han at han stiller til gjenvalg. Tre av landets største opposisjonspartier boikottet valget, og Maduro kunngjorde at partiene som ikke deltok i lokalvalget, heller ikke får delta i årets presidentvalg.

Maduro har kun to utfordrere på valgdagen, den ene er guvernør Henri Falcón og den andre en lite kjent prest ved navn Javier Bertucci.

– Vi ber om at Falcón avstår fra å ta del i denne farsen, heter det i uttalelsen fra MUD.