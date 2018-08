Donald Trumps Twitter-melding om Sør-Afrika skal stjele fokus fra problemene på hjemmebane, ifølge CNN-kommentator.

USAs president tenker mye på en særlig gruppe mennesker for tiden: Sør-Afrikas hvite bønder.

– Jeg har bedt utenriksminister Pompeo om å ta en nærmere titt på Sør-Afrikas beslagleggelse av landbruk og drap av bønder i stor skala. Sør-Afrikas regjering inndrar land fra hvite bønder, skrev Trump på Twitter torsdag.

Trump-finte

CNNs digitale direktør, Zach Byron Wolf, mener dette er en klassisk Trump-finte, hvor presidenten forsøker å fortsette sin linje med forsiktig støtte til hvitt overherredømme, samtidig som han forsøker å trekke fokus vekk fra problemene han opplever på hjemmebane med snakkesalige tidligere ansatte, pornostjerner og mulige russiske forbindelser.

– Det likner ikke et forsøk på å fiske stemmer, men det er helt klart nok et lysende eksempel på hvordan Trump bokstavelig talt er bekymret for hvite mennesker, skriver Zach Byron Wolf i sin analyse.

Her henviser han også til presidentens støtte til demonstrantene for hvitt overherredømme i Charlottesville, Virginia og stengingen av grensene for alle de ikke-hvite landene han har omtalt som «shithole countries», eller «drittland» på godt norsk.

Fordømmelse

Det hele begynte med en TV-reportasje fra Fox News onsdag denne uken, hvor verten Tucker Carson anklaget den sørafrikanske regjeringen for å ta jord fra hvite bønder.

Det førte til at den amerikanske presidenten sendte ut en Twitter-melding til sin utenriksminister om å se nærmere på «beslagleggelse av landbruk og drap av bønder i stor skala».

Det utløste fordømmelser fra den sørafrikanske regjeringen, som mener Trump forsøker å splitte Sør-Afrika og holde fast på de verste elementene fra kolonitiden.

Ifølge CNN er det ikke snakk om noe folkemord på hvite bønder i Sør-Afrika. Faktisk er sørafrikanske bønder mindre utsatt for drap nå enn de noensinne har vært i løpet av de siste 20 årene. Det som imidlertid er korrekt, er at den sørafrikanske regjeringen 1. august innførte en lov som tillater styresmaktene å inndra gårdseiendommer etter generasjoner med rasisme og ulik fordeling av godene. Det hele er imidlertid langt mer komplekst enn Fox News og Trump vil ha det til.

Hvorfor akkurat Sør-Afrika?

– Av alle ting presidenten kunne engasjert seg for, er dette altså den saken Trump velger å tvitre om, skriver CNN, som samtidig lister opp tre andre saker som er langt viktigere for det afrikanske kontinentet:

Den zimbabwiske hærens åpning av ild mot en gruppe ubevæpnede demonstranter, arrestasjoner av opposisjonsledere i Uganda og nye utbrudd av ebola i Den demokratiske republikken Kongo.

CNNs Zach Byron Wolf mener derfor at presidentens Twitter-melding mest av alt handler om å komme den hvite mann til unnsetning, hvor enn i verden den hvite mann befinner seg. Twitter-meldingen henvender seg dermed til velgerbasen han har bygget opp blant hvite, amerikanske bønder og deler av USA som fortsatt stort sett er «kritthvite».

– Vi har sett ham kalle mexicanere voldtektsforbrytere. Vi har sett ham omtale latinamerikanske gjengmedlemmer som dyr. Vi har hørt ham si at afroamerikanske atleter som kneler for flagget under nasjonalsangen (som protest mot politibrutalitet, red.anm.) bør kastes ut av landet, skriver Zach Byron Wolf.

Han hevder Trump har behov for å male et svart-hvitt verdensbilde i forkant av de amerikanske mellomvalgene i november, hvor republikanerne risikerer å miste sitt flertall i Kongressen.

