Europeiske land vil ha vanskeligheter med å opprettholde atomavtalen med Iran når USA truer europeiske bedrifter som handler med Iran med økonomiske sanksjoner. Iran og USA skjerper retorikken i konflikten.

Nedtellingen til en konflikt mellom Iran på den ene siden og dets arabiske naboer og Vesten på den andre går alarmerende raskt. Og fortsatt er det ukjent om konflikten vil ta økonomisk, politisk eller militær form.

Kimen til konflikten ligger i Donald Trumps beslutning fra 8. mai om å trekke USA ut av atomavtalen med Iran. Beslutningen har utløst dramatiske reaksjoner.

Iran sier rett ut at landet har startet en markant forbedring av dets kapasitet til å anrike uran, som kan brukes som brennstoff i atomkraftverk eller til å konstruere atomvåpen.

USA sier på sin side at det vil stanse Irans eksport av olje og gass fra 4. november – og innføre sanksjoner mot bedrifter som handler med Iran.

Og Den europeiske investeringsbanken (EIB) sier at det vil være vanskelig – om ikke umulig – å beskytte europeiske investeringer i Iran, slik at virksomheter ikke behøver å bøye seg for USAs sanksjoner.

Frontene er i ferd med å ta form, og man risikerer at det vil rokke ved maktbalansen i hele Midtøsten. Irans prestestyre sier at uroen skyldes Trumps beslutning om å trekke USA ut av atomavtalen. Trumps regjering kritiserer at atomavtalen ikke hindrer Iran fra å utvikle en militær atomkapasitet, men kun utsetter det i 10-15 år, og mener at avtalen ikke forplikter Iran til å holde seg utenfor konflikter i de arabiske nabolandene.

Tre problemer

I Europa begynner det å se ut som at atomavtalen er dødsdømt om USA gjør alvor av sin trussel om å tvinge internasjonale selskaper til å velge mellom den iranske og det amerikanske markedet.

Ett av problemene er at Trump håner sin forgjenger, Barack Obama, for å ha laget en avtale som ikke er permanent, som ikke gir adgang til full inspeksjon av Irans militære anlegg, som ikke hindrer Iran i å utvikle langdistansemissiler, og som ikke hindrer Iran fra å engasjere seg militært i konfliktene i Syria, Irak og Jemen. For at Trump skal bli fornøyd må alle disse punktene på plass. Iran fastholder at det overholder atomavtalens krav, og at de ikke vil la seg presse til å forhandle om andre spørsmål.

Et annet problem er europeiske lands forhold til atomavtalen. I motsetning til Trump ser EU gjerne at USA holder seg til atomavtalen, og unionen har foreslått en rekke tiltak som skal kompensere for USAs kommende sanksjoner mot bedrifter som investerer i Iran eller kjøper olje i landet. Den europeiske investeringsbanken kan imidlertid ikke gjøre noe med realiteten i at bedriftene blir nødt til å velge om de vil handle med Iran og dermed bli avskåret fra det amerikanske markedet og det amerikanske banksystemet.

– Risikerer bankens forretningsmodell

EU-kommisjonen kan ikke tvinge bedrifter til å velge Iran over USA. Og en rekke virksomheter – fra det franske oljeselskapet Total og danske Mærsk til europeiske Airbus og amerikanske Boeing og en rekke andre internasjonale giganter – er allerede i ferd med å avvikle sine forretninger i og med Iran.

Men om EU, Russland og Kina ikke vil kompensere for tapene som USAs press utløser vil Iran selv forlate atomavtalen.

– Det er ingen europeisk bank som for øyeblikket kan gjøre forretninger i eller med Iran, sier Werner Hoyer, president i Den europeiske investeringsbanken, ifølge den saudiarabiske avisa Arab News.

– Vi blir nødt til å innse at vi vil risikere bankens forretningsmodell om vi opprettholder aktivitet i Iran, fortsetter Hoyer.

EU håper imidlertid at mindre bedrifter fortsatt vil være interessert i å handle med Iran. Et tredje problem er at Iran allerede har begynt å øke sin evne til å anrike uran.

Irans visepresident, Ali Akbar Salehi, som også leder landets atomorganisasjon, har ifølge Financial Times sagt at hans regjering har begynt å etablere nye, avanserte sentrifuger som skal anrike uran. Den iranske regjeringen fastholder imidlertid at de ikke ønsker å utvikle atomvåpen. Anriket uran i det omfanget prestestyret har planer om har imidlertid potensial til å brukes både som brennstoff i sivil kjernekraft og til militære formål.

Iran gjør seg klar

Prestestyrets øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, har beordret den iranske regjeringen til å gjøre seg klar til å anrike uran i høyeste mulige tempo dersom atomavtalen faller. Det anrikede uranet skal angivelig brukes som brensel i atomkraftverket Bushehr.

Maja Kcijancic, talsperson for EU, forteller Financial Times at de iranske forberedelsene på anrikning av uran ikke er i strid med atomavtalen som sådan. Men «på dette kritiske tidspunktet vil det heller ikke bidra til å skape tillit til det iranske atomprogrammet».

Når den opprinnelige atomavtalen utløper om syv år har Iran rett til å gjenoppta sin anrikning av uran. Ved å etablere de nye, avanserte sentrifugene allerede nå, på forhånd, vil landet være i stand til å gjenstarte anrikelsesprosessen veldig raskt.

USAs sanksjoner er et redskap i president Trumps ønske om å felle atomavtalen eller presse Iran til å inngå en permanent avtale om å avstå fra atomvåpen og utvikling av langdistansemissiler, og samtidig gi internasjonale inspektører ubegrenset adgang til iranske atomanlegg.

Irans beslutning om å bygge nye sentrifuger er et varsel om hva konsekvensene kan bli dersom Trump står fast på sitt og europeerne følger den amerikanske presidentens strenge krav.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN